Evade più volte dai domiciliari per andare a comprare alcolici: finisce di nuovo in carcere

Bibbona (Livorno), 23 giugno 2023 – E’ agli arresti domiciliari in seguito a una condanna a 7 anni di reclusione per reati legati alla droga, ma più volte sarebbe evaso e così i carabinieri di Bibbona lo hanno riportato in carcere. L’uomo, 41 anni, in diverse occasioni non ha rispettato le prescrizioni relative alla custodia.

In particolare, i militari hanno accertato che era uscito di frequente dall’abitazione per rifornirsi di alcolici. Così facendo è anche entrato in contrasto con il proprietario dell’appartamento in cui si trovava alloggiato.

I carabinieri di Bibbona hanno segnalato all’autorità giudiziaria le ripetute e palesi violazioni delle prescrizioni, cui si sono sommate le doglianze di coloro che gli hanno fornito ospitalità, oltre alle segnalazioni dei servizi sociali del territorio. Vista anche la straordinaria gravità della situazione che si era venuta a creare nel contesto abitativo, nonché le continue evasioni, il giudice ha emesso una ordinanza con cui ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

Patente falsa

Una pattuglia dei carabinieri di Campiglia Marittima ha fermato per controllo un 28enne asiatico che è risultato essere alla guida con un documento e una patente internazionale contraffatti. Il permesso internazionale di guida si presentava in formato “card” e non cartaceo, come previsto, quindi incompatibile con quello ufficialmente riconosciuto. La patente straniera, invece, era sprovvista di alcuni sigilli di Stato e delle previste “reazioni all’inclinazione”.

All’uomo, denunciato a piede libero, vengono contestati reati di falsità materiale. E’ stato sanzionato per guida con patente mai conseguita e per la mancanza di revisione del veicolo.