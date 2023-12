La panetteria nasconde al Fisco oltre un milione di euro: blitz della Finanza

Livorno, 30 dicembre 2023 – Ieri la macelleria, oggi la panetteria. I controlli della guardia di finanza a Livorno sulle attività particolarmente sotto pressione nei giorni delle festività dà i suoi frutti: nel mirino è finita un’attività molto florida che produce e vende pane fresco, pizze, schiacciate e panini. Il successo dell’attività contrastava con le dichiarazioni presentate al Fisco. I militari hanno quindi avviato le attività ispettive.

Alla fine è emerso che in 4 anni le movimentazioni finanziarie siano state ben superiori a quanto indicato nelle dichiarazioni annuali. All’esito dei riscontri e delle contestazioni effettuate dalle Fiamme Gialle sulla base degli elementi acquisiti è quindi emerso come il panificatore in 4 anni abbia omesso di dichiarare al fisco oltre 1 milione e 100mila euro, con conseguenti violazioni Iva per altri 100mila euro. Un dettagliato rapporto è stato inoltrato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per le determinazioni di accertamento e sanzioni.