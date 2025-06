Evitare sbalzi termici e non usare troppo il condizionatore

Con l’arrivo delle alte temperature, l’estate si prepara a entrare nel vivo, e insieme al bel tempo arriva anche il rischio di colpi di calore e disidratazione, soprattutto per le persone anziane o più fragili. La Asl Toscana Sud Est invita la cittadinanza ad adottare alcune semplici ma efficaci accortezze per ridurre i rischi legati alle ondate di calore e per affrontare al meglio le giornate più calde.

Una dieta equilibrata e una corretta idratazione sono i primi passi per proteggersi dai malori causati dal caldo ma non bastano. È fondamentale adottare alcuni accorgimenti per rendere l’ambiente più fresco e vivibile. Il primo passo è rinfrescare i locali durante le prime ore del mattino, quando le temperature sono più basse. Durante il giorno, è consigliato schermare gli ambienti con tende, persiane o veneziane per evitare il surriscaldamento.

Inoltre, è importante evitare bruschi sbalzi termici, quindi l’uso dell’aria condizionata dovrebbe essere limitato e il termostato impostato su temperature moderate. Quando si deve uscire, è fondamentale prendere precauzioni per evitare i colpi di calore, soprattutto nelle ore più calde della giornata, che vanno dalle 11 alle 17. Indossare abiti leggeri, preferibilmente in fibre naturali, di colori chiari e non aderenti, è una scelta consigliata. Inoltre, l’uso di occhiali da sole e cappelli aiuta a proteggere la pelle e gli occhi dai raggi diretti del sole. Se si pratica attività fisica all’aperto, è preferibile farlo nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto.