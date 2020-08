Ieri mattina di buon’ora una coppia livornese rientrata venerdì dalla Sardegna con la figlia e un’altra coppia di amic, si è presentata a una delle tre postazioni ’drive through’ accanto al Terminal crociere al porto di Livorno per sottoporsi al tampone molecolare. Moglie e marito lo hanno fatto perché la figlia, al ritorno dalla Sardegna, aveva la febbre che ha persistito per tutto...

Ieri mattina di buon’ora una coppia livornese rientrata venerdì dalla Sardegna con la figlia e un’altra coppia di amic, si è presentata a una delle tre postazioni ’drive through’ accanto al Terminal crociere al porto di Livorno per sottoporsi al tampone molecolare. Moglie e marito lo hanno fatto perché la figlia, al ritorno dalla Sardegna, aveva la febbre che ha persistito per tutto il week end. Ma ad allarmarli ancora di più è stato il messaggio che nella notte tra sabato e domenica hanno ricevuto dagli amici che erano in vacanza con loro: entrambi sono positivi al coronavirus. Un dato preoccupante che conferma la necessità di sottoporre a tampone più passeggeri possibile in arrivo dal Sardegna. Sempre ieri mattina almeno una ventina di altri livornesi sbarcati tra venerdì e sabato dai traghetti di ritorno dalla Sardegna, si sono presentati alle postazioni della Usl allestite per la campagna di monitoraggio ordinata dalla Regione. Ieri le tre postazioni drive-through (per i passeggeri delle navi con auto) e la postazione walk (per i passeggeri a piedi) hanno iniziato il lavoro come ‘prova zero’ per testare l’efficienza del servizio e il livello di approccio delle persone.

È emerso, come abbiamo verificato direttamente trascorrendo la mattina ai gazebo della Usl, che mentre i viaggiatori livornesi di ritorno erano informati perché avevano letto la notizia sui giornali e sui social, molti passeggeri di fuori regione non sapevano nulla perché a bordo delle navi non erano stati avvisati. Nonostante questo alcune coppie di turisti di Roma e Milano arrivati dalla Corsica si sono presentate agli operatori della Usl e si sono sottoposte al tempone. "Lo facciamo – ci hanno detto – per senso di responsabilità e per salvaguardare la nostra salute". Intanto da oggi lavoreranno a pieno regime le postazioni Usl con 3280 tamponi giornalieri gratuiti per i viaggiatori in transito non solo dai porti di Livorno e Piombino.

Monica Dolciotti