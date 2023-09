"Facciamo un Centro per i migranti a Pianosa": Barbetti scrive alla premier Meloni

Isola d’Elba (Livorno), 21 settembre 2023 – Lettera aperta al presidente del consiglio Giorgia Meloni da parte dell’ex sindaco di Capoliveri e attuale consigliere del Parco Ruggero Barbetti. Barbetti propone di realizzare un centro di smistamento migranti a Pianosa. ma all’Elba ci sono perplessità.

"Pianosa è un’isola molto fragile, con una forte carenza idrica e una rete fognaria inadeguata e può sostenere un numero limitato di persone in modo stanziale. Non si tratta del fatto specifico che siano migranti, l’isola non è attrezzata per ospitare grandi numeri non solo per le criticità di acqua e reflui, ma anche per assistenza sanitaria, smaltimento dei rifiuti etc". Così commenta il Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri, la proposta di un centro per migranti a Pianosa, rilanciata dall’ex sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti attraverso una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni. In verità non è la prima volta che Barbetti, che è consigliere nel Direttivo del Parco stesso, avanza questa proposta.

"Inoltre - prosegue Sammuri – per lo Stato sarebbe un progetto troppo costoso. Lo sappiamo bene noi del Parco quali sono i costi da sostenere per trasferire sull’isola le derrate alimentari o ancor di più per avviare dei progetti edilizi. Le spese sono altissime, superano di gran lunga anche quelle dell’Elba, per non parlare di Piombino e della terraferma. Del resto è noto che il carcere è stato chiuso per motivi economici. Un detenuto a Milano volte un decimo di un detenuti a Pianosa, è una scelta che non avrebbe logica. Poi naturalmente ci sono gli aspetti naturalistici del Parco da proteggere".

La lettera di Barbetti alla Meloni si conclude con queste parole: "Si sta prospettando un’invasione e allora se ci sono difficoltà a fermarli e siamo costretti ad accoglierli, facciamolo, ma con le nostre regole: subito il trasferimento a Pianosa, da cui si esce solo se si ha diritto all’asilo politico o per essere rimpatriati. Penso e spero che questo potrebbe essere un bel deterrente, anche psicologico, per arginare tutti questi sbarchi degli ultimi mesi".

di Valerie Pizzera