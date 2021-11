di Michela Berti Dove c’è una buca, da quella in strada a quella sociale, lei c’è. Andrea Romiti, capogruppo di Fratelli d’Italia, fa politica in strada? "Io ritengo che ciascuno di noi debba dare il massimo. Un politico deve ascoltare i cittadini e portare nelle sedi istituzionali i loro problemi. A me piace una politica vicina alla gente, sempre presente". Non rischia di correre sempre dietro ai comitati? "Io vado dietro ai problemi delle persone, non mi sono mai fatto portabandiera di un comitato ma solo di interessi diffusi dei cittadini. Le persone mi scrivono continuamente e io vado a parlare con loro". Quanto questi contatti diventano poi...

di Michela Berti

Dove c’è una buca, da quella in strada a quella sociale, lei c’è. Andrea Romiti, capogruppo di Fratelli d’Italia, fa politica in strada?

"Io ritengo che ciascuno di noi debba dare il massimo. Un politico deve ascoltare i cittadini e portare nelle sedi istituzionali i loro problemi. A me piace una politica vicina alla gente, sempre presente".

Non rischia di correre sempre dietro ai comitati?

"Io vado dietro ai problemi delle persone, non mi sono mai fatto portabandiera di un comitato ma solo di interessi diffusi dei cittadini. Le persone mi scrivono continuamente e io vado a parlare con loro".

Quanto questi contatti diventano poi simpatizzanti di Fdi?

"Mi chiamano e questo vuol dire che non c’è un vizio ideologico di tenere alla larga la destra. Il cittadino vota quel consigliere che dà la soluzione ai problemi. Io conosco la città e conosco cosa vuol dire entrare nelle case con difficoltà".

Come vanno i rapporti con le altre forze del centrodestra?

"Il centrodestra a Livorno così unito non l’ho mai visto. Forza Italia non è in consiglio ma pochi giorni fa Elisa Amato è stata nominata garante degli animali. Siamo tutti cresciuti, sia io che la collega della Lega Costanza Vaccaro. Facciamo una bella opposizione. A volte arriviamo anche a Potere al popolo, tutti insieme nelle battaglie di legalità, intesa come trasparenza, contro il Pd. Il Pd lo isoliamo e questo dà noia. Sui temi della legalità inteso come trasparenza".

Lei lavora a Pisa?

"Sì, sono ispettore di Polizia. Ho 46 anni, al momento sono all’ufficio volanti e denunce della Questura a Pisa".

Livorno e Pisa, vogliamo fare un paragone?

"Posso dire che l’impegno da parte dell’amministrazione pisana in termini di riqualificazione del territorio e sulla sicurezza è un impegno molto alto che fa la differenza. Arredo urbano, potenziale municipale, illuminazione, abbellimento, arredi. Altro aspetto importante è la gestione delle case popolari. A Livorno si permette a chiunque di occupare. Quelli che hanno fatto la rissa, o meglio una guerra in via Buontalenti, avevano occupato abitazioni alla Guglia. Lassismo e buonismo creano degrado e portano insicurezza. Abbiamo difficoltà in tutte le città della Toscana perchè qui ha sempre governato la sinistra".

Fratelli d’Italia a livello nazionale, che ci dice della Meloni?

"Giorgia è già nella storia. Ha salvato la destra italiana e l’ha portata ad essere il primo partito in Italia, un Paese che deve riprendere un po’ di sovranità nazionale".

Vaccini e novax?

"Io mi sono vaccinato"

Convinto?

"Sono a favore dei vaccini ma se sono testati sono più contento. Un pochino di dubbi li ho, è legittimo. Fare certe riflessioni non significa essere sovversivi. Bisogna accettare le critiche delle persone".

Lei è stato candidato sindaco per il centrodestra. Qualcuno dice che fin quando la sua area metterà in pista profili come il suo, cioè poco moderati, a Livorno continuerà a vincere la sinistra.

"A Piombino abbiamo un sindaco dei nostri, anche a Grosseto abbiamo fatto un grande risultato. In Toscana bisogna imparare a fare valutazioni scevre da pregiudizi".

Lei sarà ancora il prossimo candidato sindaco?

"...Non è sul tavolo".

Ma ritiene che la sua immagine sia cresciuta, vista la sua politica ’porta a porta’?

"Alle regionali a Livorno ho preso 2300 preferenze. Il dato c’è, ed è molto buono...".