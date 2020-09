Prosegue l’attività formativa al Polo Sistemi Logistici di Villa Letizia grazie al rinnovo per altri quattro della convenzione con l’Università di Pisa. I corsi sono due: laurea triennale in economia e legislazione di sistemi logistici e la laurea magistrale (biennale) in management e controllo dei...

Prosegue l’attività formativa al Polo Sistemi Logistici di Villa Letizia grazie al rinnovo per altri quattro della convenzione con l’Università di Pisa. I corsi sono due: laurea triennale in economia e legislazione di sistemi logistici e la laurea magistrale (biennale) in management e controllo dei processi logistici. In più è stato attivato quest’anno il master di primo livello Smart And sustainable operations in maritime And port logistics. Il sindaco Luca Salvetti lo ha annunciato ieri nelle sede del Comune alla presenza dell’assessore Barbara Bonciani, del presidente dell’Autorità Portuale Corsini. C’erano Luciano Barsotti della Fondazione Livorno, la professoressa Giovanna Colombini e il professore Gianluca Dini (tutti e tre nella foto). "Il Comune sostiene l’attività del Polo di Villa Letizia con 200mila euro l’anno. - ha ricordato il sindaco - anche questa iniziativa serve al recupero dell’identità della città caratterizzata dalla sua vocazione portuale". L’assessore Bonciani ha sottolineato come "la presenza dell’Università di Pisa a Livorno sia strategica grazie anche all’intuizione della professoressa Colombini". Il presidente Corsini ha confermato "l’impegno per 150 mila euro l’anno. Vogliamo investire nella formazione del capitale umano da impiegare sul territorio tra Livorno a Piombino". Barsotti ha puntualizzato: "Proseguiremo a sostenere questa iniziativa con 150 mila euro l’anno. Ci chiediamo se sesrva uno sforzo per rinsaldare i rapporti con le imprese e le associazioni di categoria locali".