Fallimenti pilotati, perquisizioni anche a Livorno

Livorno, 28 settembre 2023 – Lui è in custodia cautelare in carcere. I familiari che collaboravano al suo studio sono indagati a piede libero. Per gli inquirenti il 50enne, residente a Pietrasanta e che lavora a Fucecchio – oggi comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia – era il regista dei fallimenti pilotati e nel suo studio ci sarebbe stato il centro nevralgico degli schemi fraudolenti.

L’arresto è scattato nell’ambito di un’ampia inchiesta che vede indagati 22 soggetti e altrettante società. I finanzieri hanno anche dato esecuzione agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone fisiche che, a vario titolo, sono ritenute responsabili di delitti di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Dei quattro ai domiciliari, si apprende, uno è un 60enne di Pontedera e un altro un 50enne di Fucecchio: sono ritenuti, si apprende, «prestanomi professionali» del consulente fucecchiese che si sarebbe spacciato per commercialista. In quest’operazione i militari delle Fiamme gialle hanno eseguito perquisizioni nelle province di Firenze, Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.