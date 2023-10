Falsi “made in Italy”, sequestrati 700 capi di abbigliamento in lino

Livorno, 9 ottobre 2023 – Sequestrati a Livorno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) 700 capi di abbigliamento per falsa dichiarazione di origine Made in Italy. Nel corso di una verifica su una partita di merce, costituita da abbigliamento da donna in lino di origine e provenienza tunisina, i funzionari Adm del reparto controlli allo sdoganamento hanno accertato che sui capi oggetto dell'importazione era stata cucita un'etichetta riportante il "Made in Italy".

Dagli accertamenti è emerso che neanche il lino, costituente la materia prima inviata in Tunisia per la lavorazione, sotto forma di tessuto tagliato, era di origine italiana. L'intera partita di merce è stata così sequestrata e il legale rappresentante della società importatrice, con sede nella provincia di Prato, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di frode in commercio.