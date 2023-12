Farmaci per addormentare il marito: patteggiano lei e figlio adottivo, i due avevano una relazione

Cecina (Livorno), 14 dicembre 2023 – Un 25enne di origine straniera residente a Lugo, nel Ravennate, è stato condannato a tre anni di reclusione con l’accusa di avere versato, in concorso con la moglie del padre con cui aveva una relazione, gocce di benzodiazepina nel bicchiere del genitore per avere libertà con la donna. Quest’ultima, una 46enne originaria di Cecina, già a suo tempo aveva patteggiato la pena per lesioni aggravate. Il 25enne doveva rispondere anche di maltrattamenti nei confronti del fratello minore, figlio della donna. Per quanto riguarda il sedativo al padre, il fatto è stato collocato dagli inquirenti il 16 luglio del 2019: il farmaco aveva indotto sull’uomo uno sdoppiamento della visione per giorni e gli aveva pure fatto perdere l’equilibrio con conseguenti lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, ha sempre negato ogni addebito e ha annunciato ricorso; dovrà comunque pagare alle due parti civili (tutelate dall’avvocato Giacomo Foschini) una provisionale di 7.000 euro. Non è la prima volta che la relazione segreta, giunge in tribunale. Era già successo quando la donna aveva raccontato di essere stata ricattata dal giovane, stordita con tranquillanti e violentata. Inoltre, di fronte a incrinature della sua versione, aveva aggiunto di avere in effetti inviato sia al figliastro che al consorte alcuni suoi video intimi: ma aveva precisato di averlo fatto solo per paura delle minacce ricevute dal giovane. Lui era stato arrestato e poi scarcerato: e lei alla fine aveva deciso di patteggiare un anno per calunnia. A cui era seguito un ulteriore patteggiamento in continuazione con il primo per una pena complessiva di anno e un mese per il sedativo infilato di nascosto nel bicchiere del marito.