L’interporto Vespucci di Guasticce sarà il cuore della logistica per il settore farmaceutico in Toscana. In posizione strategica, vicino al porto di Livorno, al’aeroposto di Piusa e collegato con l’autostrada e la strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, l’interporto è stato ritenuto la soluzione ideale anche per l’elevato sistema di servizi su cui può contare. E per il territorio di Collesalvetti e tutta la provincia di Livorno è una buona notizia in termini di sviluppo e lavoro. I il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha incontrato i rappresentanti delle società riunite nel contratto di rete Toscana PharmaValley per la creazione sul territorio regionale di una piattaforma logistico-digitale dedicata alla gestione dei flussi del comparto delle scienze della vita. Hanno partecipato, in presenza e in remoto, oltre 40 soggetti industriali, tra cui anche i futuri fornitori logistici della piattaforma.

All’incontro erano presenti, assieme al capo dell’Ufficio di gabinetto del presidente, Paolo Tedeschi, l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras, dirigenti degli assessorati e della struttura “Invest in Tuscany”, i vertici di Toscana Life Sciences, di Estar, dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dell’Interporto toscano Amerigo Vespucci e di Toscana Aeroporti.

Il confronto è stato l’occasione per illustrare al presidente Giani lo stato dell’arte del progetto che secondo le valutazioni dell’advisor Kpmg potrebbe trovare collocazione ideale all’interno di un’area dell’Interporto Vespucci di Guasticce.

Il settore della farmaceutica e delle scienze della vita in Toscana rappresenta il terzo polo produttivo d’Italia con oltre 16mila addetti, 1500 ricercatori, 20 siti produttivi e un volume di export pari al 70 per cento della produzione. I rappresentanti della rete Toscana Pharma Valley – nel corso del tempo allargatasi da quattro a nove soggetti industriali e con prospettive di ulteriore ampliamento - hanno evidenziato le opportunità sul fronte dello sviluppo della filiera in Toscana e sulla capacità di attrazione degli investimenti che avrebbe la realizzazione di una infrastruttura struttura logistico-digitale di questo tipo.

Il presidente Giani ha sottolineato il grande interesse che il progetto riveste. L’incontro si è concluso con l’obiettivo di proseguire il dialogo tra imprese e istituzioni al fine di individuare le modalità più adeguate per sostenere il progetto, a partire dall’inserimento dello stesso tra le priorità del Pnrr e dalla prossima programmazione dei fondi europei.

