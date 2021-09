Il giorno dopo la notte di violenza, è scontro anche sul fronte politico. "La rissa di ieri sera a Livorno rappresenta un fatto forse senza precedenti in Toscana, per portata, gravità e violenza. Servono urgentemente più risorse da investire nella sicurezza urbana e meno nella cosiddetta inclusione". Lo affermano, in una nota Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, e Costanza Vaccaro, capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Salvetti avrebbe dovuto dire soltanto una parola con fierezza: la parola ‘basta’,...

Il giorno dopo la notte di violenza, è scontro anche sul fronte politico. "La rissa di ieri sera a Livorno rappresenta un fatto forse senza precedenti in Toscana, per portata, gravità e violenza. Servono urgentemente più risorse da investire nella sicurezza urbana e meno nella cosiddetta inclusione". Lo affermano, in una nota Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, e Costanza Vaccaro, capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Salvetti avrebbe dovuto dire soltanto una parola con fierezza: la parola ‘basta’, basta con questa immigrazione incontrollata e violenta che ha sequestrato ormai interi quartieri della città. Ma il buonismo impedisce al Pd di vedere le cose come stanno" dice la Lega.

"Quando 40 persone divise in due bande rivali si fronteggiano a colpi di spada e pistola in pieno centro per contendersi il controllo del territorio, significa che lo Stato, in quella zona, ha abdicato alla gestione della pubblica sicurezza". E’ il parlamentare del Movimento Cinque Stelle Francesco Berti: "Un fatto gravissimo che impone un intervento diretto da parte del ministro degli Interni, che mi auguro disponga al più presto un rafforzamento del numero di agenti di polizia di stanza a Livorno". Berti, ha già preparato un’interrogazione da presentare in aula all’indirizzo del ministro Luciana Lamorgese. Destra all’attacco: "Spranghe, spade coltelli e addirittura una pistola, Livorno come una delle Favelas brasiliane, dove il controllo del territorio per lo spaccio si ottiene con spargimenti di sangue tra bande rivali. La sinistra con le sue politiche di buonismo, permissivismo e accoglienza ha fatto capire a questi personaggi senza scrupoli che a Livorno si può fare ciò che si vuole. Il fallimento della politica immigrazionista della sinistra è ormai evidente e i toscani ne stanno subendo le peggiori conseguenze. Il problema della sicurezza è reale e il Pd deve smettere di avere i paraocchi". Così interviene Fdi su scontri fra nordafricani nelle strade di Livorno con una nota di Francesco Torselli e Andrea Romiti, rispettivamente capogruppo in Consiglio regionale e in Consiglio comunale.

"Fatti gravissimi, spaventosi e totalmente inaccettabili per la nostra città – scrive l’unione comunale del Pd – nell’immediato, ci aspettiamo una risposta adeguata da parte delle autorità competenti individuando i responsabili riaffermando i valori della legalità. Rimane necessario continuare a perseguire gli obiettivi di riqualificazione del centro, da quelli basilari come il decoro a quelli più di ampio respiro come la rivitalizzazione della Piazza Garibaldi, Repubblica, area BuontalentiMercato Centrale".