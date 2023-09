Fermati dai carabinieri con un etto di cocaina, un coltello e 1.100 euro in contanti: arrestati due giovani livornesi

I carabinieri di Cecina hanno arrestato due giovani livornesi, un ventitreenne e un ventiquattrenne, che detenevano un ragguardevole quantitativo di cocaina diretta all’illecito mercato di droga delle piazze cecinesi e dell’area limitrofa.

I due giovani sono stati dapprima fermati e dopo averli sottoposti a perquisizione, i militari hanno trovato, ben nascosti dentro l’abitacolo dell’auto, circa 105 grammi di cocaina non ancora “tagliata”, 1.100 euro suddivisi in diversi tagli di banconote verosimilmente provento dell’attività di cessione a terzi dello stupefacente, circa 6 grammi di hashish, 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo ketamina nonché un pugnale a serramanico con una lama di 12 centimetri.

Anche le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso ai militari dell’Arma di rinvenire elementi di prova indicativi dell’attività di spaccio dei due giovani fermati, confermando così l’ipotesi degli investigatori: infatti nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione, utili per pesare le dosi di droga prima di immetterle nel capillare mercato al dettaglio verosimilmente gestito dai presunti pusher.

Per uno dei due giovani è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di coltello mentre all’esito delle predette attività, sulla scorta di quanto rinvenuto e sequestrato, i militari hanno proceduto all’arresto dei due con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – in concorso – e, al termine delle formalità di rito, li hanno portati nel carcere di Livorno. Nel corso dell’udienza in tribunale di Livorno, il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.