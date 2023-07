Fermato per controllo, aggredisce i carabinieri che poi lo bloccano con lo spray al peperoncino

Piombino (Livorno), 9 luglio 2023 – Lo hanno fermato per un controllo ma lui ha reagito in modo talmente violento che è stato necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino per bloccarlo. Ne aveva ben donde, evidentemente, visto che i carabinieri gli hanno trovato droga addosso.

E’ successo a Piombino, dove una pattuglia dell’Arma ha fermato e poi arrestato un 31enne nordafricano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, durante la notte, è stato notato dai militari aggirarsi con fare circospetto in centro a Piombino. Quando gli è stata comunicata la necessità di dover procedere ad accertamenti più approfonditi, anche in ragione del fatto che risultava non in regola con il permesso di soggiorno in Italia, ha inveito nei loro confronti e poi li ha proprio aggrediti fisicamente, fino a provocare loro delle lesioni, fortunatamente lievi. I carabinieri sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo dello spray con sostanza urticante interrompendo così l’aggressione.

Nel corso di una successiva perquisizione, il magrebino è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti cocaina, del peso complessivo di quasi 2 grammi, e di tre frammenti di hashish del peso complessivo di circa 21 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo dichiarato in arresto

Il gip del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.