"Quel giorno in consiglio alzerò la mano e voterò la variante urbanistica". A dirlo è il sindaco Francesco Ferrari ieri in piazza durante la manifestazione organizzata dal Comitato salute pubblica, un flash mob per chiedere all’amministrazione comunale di fermare il raddoppio della discarica Rimateria e di votare la variante. "Se oggi a governare la città ci fosse stato chi l’ha governata fino allo scorso anno, ci sarebbero già state tutte le autorizzazione per fare di quella discarica la più grande d’Italia – incalza Ferrari - in un anno abbiamo soddisfatto la maggioranza degli impegni che avevo preso con la città. Quella variante verrà portata in consiglio, nel più breve tempo possibile, per l’approvazione al netto delle controteduzioni. La variante non cambierà nella sostanza, ma deve essere rafforzata per reggere alle osservazioni". E a chi ha parlato di rinvio dell’approvazione per mancanza di numeri, Ferrari ha risposto chiaro: "Non è vero che non c’è la maggioranza per approvarla – continua Ferrari - io la voglio far approvare più forte e solida che mai. Perché arriverà un ricorso al Tar e noi dobbiamo essere garantiti". E sulla questione dei consiglieri e della richiesta risarcitoria chiesta da Navarra. Non mi sento di condannare quei consiglieri comunali che vogliono vederci bene e chiarirsi le idee. Confido anche nei consiglieri di opposizione che non vogliono il raddoppio". "Io quella variante la voterò – ha concluso - per un senso di coerenza, di rispetto nei confronti dei cittadini, nei confronti di chi ci ha votato, del Comitato e di una città intera".

Maila Papi