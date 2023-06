Festa della Famiglia alla scuola Immacolata: grandissime emozioni con i sogni dei bambini / Foto

Livorno, 3 giugno 2023 - Chiudete gli occhi. Riapriteli, ecco, la meraviglia è davanti a voi. Nei bimbi, in una giornata a scuola senza i compiti. Tutti insieme. Festa della Famiglia, oltre che della Repubblica, all'Immacolata di via De' Tivoli a Livorno, istituto paritario che comprende infanzia e primaria. I genitori, i bambini e le insegnanti hanno lavorato mesi per realizzare gli stand, uno per ogni classe. Il tema, quest'anno, è la meraviglia "quella che si prova nelle piccole cose", spiega la direttrice Luciana.

La festa

Nel grande parco della struttura, gestita dalla congregazione suore Mantellate, un percorso che passa da un gazebo all'altro con merende per tutti, di storia in storia e con i disegni che gli studenti hanno portato a termine nell'ora di motoria con Teresa. Tutto è fatto a mano. C'è la II elementare con la maestra Maria Grazia che ci conducono nel paese delle meraviglie di Alice. Con lo stupore che si prova "davanti al non senso'. Quando qualcosa "ti sembra non reale". Le carte appese riportano un pensiero per ogni bimbo, sul retro, uno specchio perché le meraviglie sono loro. La tovaglia scacchiera, i funghi del Brucaliffo e tanti giochi.

La IV della maestra Cristina con il giardino delle meraviglie: decine di insetti colorati - realizzati nelle pause pranzo delle mamme e dei papà - che portano in alto i sogni dei bambini. E i fiori perché ognuno di loro lo è. I petali giganti per farsi le foto e il forza 4 enorme in legno per sfidarsi all'aperto. Un prato in cui è racchiuso un anno intero di esperienze. Ci si può perdere in tutti quei colori. Si possono sentire persino i profumi e i ronzii delle alucce con l'immaginazione.

Le terze guidate dalle insegnanti Annalucia e Caterina: la III B con il tema del bosco in autunno. "Tieni viva in te la capacità di continuare a meravigliarti". E allora, si vedono castagne, foglie nei toni più caldi dell'arancione. Su ognuna i piccoli hanno scritto una parola di getto. Funghi e tronchi per fare foto con i bimbi. E poi l'immancabile fuoco per riscaldarsi l'anima.

Una poesia fa da collegamento con lo stand della III A (dove insegna anche Monica) che ha come filo conduttore l'inverno. La bellezza di affacciarsi a una finestra bianca e imbiancata per pensare e osservare. Nel bosco si trova la baita. E scende la neve. Si incontrano gli scoiattoli, i pettirosso, il lupo, l'orso e il riccio. I fiocchi cadono ovunque: sull'albero, sul pozzo e anche a tavola con... lo sgroppino. Un bel viaggio con la I elementare della maestra Cristiana. Siamo in Giappone, è ancora maggio e i ciliegi fioriscono; origami e bambù. Anche per terra è un tappeto di fiori rosa. "È la meraviglia delle nuove mamme che hanno dato il massimo per una giornata di amore. Dopo tre anni di Covid siamo tutti ri-sbocciati. Che sia un futuro rosa".

La V con la maestra Betti, che concluderà il suo itinerario tra pochi giorni, per qualcuno qui durato 8 anni. L'argomento è il sistema solare affrontato anche in inglese con Elisabeth. Ogni bimbo ha realizzato un pianeta o una stella. Giove, Saturno e Venere sono appesi e risplendono sullo sfondo blu. "Qualcosa di celestiale per andare oltre". Tra le lacrime e i sorrisi perché il loro sarà un addio felice all'infanzia.

I più piccoli. La sezione B dell'asilo con Chiara e Martina che hanno scelto la savana. Un tuffo nel verde che riprende la recita sul "Re leone". Una pioggia di foglie tra cui spiccano animali e palloncini; tante decorazioni con il tramonto e la giungla. Tutto è zebrato. L'albero costruito con la carta. Anche bicchieri e piatti rispecchiano il tema. Attenzione, perché non mancanoi serpenti! Si naviga nel mare di Valentina e Grazia con la sezione D. Nella rete sono rimasti tanti pesci fatti con le manine dei bimbi, sono scintillanti come loro. Poi i gabbiani, le stelle marine e le reti dei pescatori. Nella barca, come a scuola, si impara a governare la vita. Sì, si intravede uno scrigno col tesoro. Chissà se ci sono i pirati. Con Cinzia e Brunella della sezione C ci si trasferisce in campagna con i girasoli che dànno colore a tutto. La tovaglia è a quadretti perché è già pronto il pic nic: spighe, pop corn a volontà, caramelle e animali fantastici. Con tanta pazienza sono state infilate collanine e assemblati bracciali consegnati su offerta per la scuola.

Con la sezione A della materna di Elena e Valentina, si finisce sulla spiaggia tra ombrelloni e granite. Animali giganti (tartaruga, granchio e paguro) girano ricordando che a volte la meraviglia è il semplice movimento. E ancora, conchiglie, surf, polpi e meduse che si muovono al vento. I cartelli con le parole "amore, felicità, rispetto e amicizia" salutano grandi e piccini. Alle 18 la festa si sposta sul piazzale con tutti gli alunni che cantano le sigle del loro anno sotto la guida di Chiara. Quindi le mongolfiere che vengono liberate in cielo per un augurio ai bambini della V. Volano e volano come faranno loro. È un'emozione ogni anno. Ma è già l'ora di tornare a casa, lo dice anche suor Letizia. Ognuno con la sua meraviglia.