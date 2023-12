Festa di compleanno da incubo. La mareggiata allaga il ristorante

Livorno, 3 dicembre 2023 – Doveva essere ieri una festa di compleanno vista mare, nel ristorante all’Acquario, per i ragazzini di una scuola elementare accompagnati dai genitori (tra adulti e bambini erano in trenta).

Invece a causa della mareggiata in atto, con onde alte metri spinte dal forte vento di Libeccio, la situazione ha preso un’altra piega: tra le undici e le dodici ristorante, Acquario, il piazzale circostante con il parcheggi e la Terrazza Mascagni sono stati sommersi dal mare.

L’acqua in certi punti ha raggiunto anche i 70 cm. Che fare? Mettersi in salvo.

Un’avventura degna del leggendario capitano Jack Sparrow. Quanto di più emozionante per le decine di bambini che hanno vissuto questa esperienza adrenalinica, divertendosi più che spaventandosi. Chissà che racconti poi, al ritorno a scuola domani...

Vista la situazione gli organizzatori del compleanno hanno dunque chiesto aiuto alla Protezione Civile Comunale. Il caso ha voluto che nei paraggi ci fossero proprio gli operatori della Protezione Civile che, una volta ricevuta la segnalazione dalla centrale operativa, sono intervenuti. Con due due pick up hanno fatto la spola tra il ristorante ormai invaso dall’acqua e il viale Italia per mettere al sicuro la numerosa comitiva.

Un’esperienza del genere certo non la dimenticheranno i bambini e i loro genitori, che non hanno scelto la giornata migliore per la festa di compleanno, vista l’allerta meteo arancio per mareggiate e l’allerta gialla per piogge e vento prevista per tutta la giornata di ieri fino alle 20. Eppure nonostante queste molteplici criticità, il ristorante a poche decine di metri dal mare, è stato autorizzato lo stesso ad aprire. Proprio qui ai primi di novembre, sempre per il maltempo e la eccezionale mareggiata, ci sono stati danni e allagamenti.

Il dirigente della Protezione civile del Comune Lorenzo Lazzerini ha confermato il salvataggio: "Quando abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto, siamo intervenuto immediatamente con i nostri mezzi e operatori e abbiamo evacuato il ristorante allagato".

Intanto il viale Italia era stato chiuso nel tratto tra via dei Cavalleggeri e la Baracchina Bianca (ed è rimasto interdetto alla circolazione di ogni mezzo fino a questa mattina alle 8) perché invaso dall’ acqua e dai detriti in carreggiata.

Il vento ha soffiato con raffiche fino a 80 k/h nella mattinata e le onde sono arrivate fino 4/5 metri e con questo si spiega l’allagamento del viale Italia, come era già successo per la tempesta ’Ciaran’ abbattutasi anche su Livorno il 2 novembre.