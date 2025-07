La festa della polizia Municipale. Un anno di lavoro in numeri

Livorno, 2 luglio 2025 – Ieri all’interno di Villa Mimbelli, al riparo dal caldo estremo di questi giorni, si è svolta la cerimonia per festeggiare il 280° anniversario dalla fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno. Un traguardo significativo che sottolinea ancora una volta quella che in città rappresenta una vera e propria eccellenza di cui andare fieri, Livorno infatti può vantare un primato molto particolare, ovvero quello di aver dato i natali, nel lontano 1745, al corpo della Polizia Municipale che verrà ufficialmente istituito solo nel 1861 ovvero ben 116 anni dopo. Un primato non da poco al quale nella mattinata di ieri è stato reso il dovuto omaggio grazie alla cerimonia a cui hanno preso parte le principali cariche militari e non presenti sul territorio livornese, un’occasione non solo per ricordare l’antica tradizione del corpo ma anche per mostrare ai cittadini il frutto del suo lavoro.

Nel corso del suo intervento infatti il Comandante della Polizia Municipale Gioselito Orlando ha voluto condividere con i presenti i numeri registrati nel corso degli ultimi tre anni da parte del nucleo livornese, numeri che si attestano in costante crescita se si confrontano per esempio i dati relativi al 2024 e quelli relativi alla prima parte del 2025.

Nel 2024 infatti la sala operativa della Polizia Municipale ha ricevuto 15.037 chiamate che hanno portato ad un intervento, nel 2025 invece siamo già 16.307. Altro dato altrettanto significativo riguarda i sinistri stradali, anche in questo caso è evidente un maggior coinvolgimento del corpo municipale, nel 2024 infatti i sinistri rilevati sono stati 1518, dato già migliorato nella prima metà del 2025 durante il quale ne sono stati rilevati 1519.

Fra le principali cause dei sinistri invece i dati raccolti dalla Municipale evidenziano il mancato rispetto dei limiti di velocità, 318 casi rilevati nel 2024 e 293 nel 2025, il mancato rispetto della precedenza, 267 nel 2024 contro 313 nel 2025. Grazie alla riorganizzazione del corpo avvenuta grazie alla collaborazione con l’Amministrazione locale, la Polizia Municipale è ancora più vicina ai cittadini, nel 2024 per esempio le sanzioni a tutela degli utenti più deboli della strada sono state 14.630 e il 2025 non sarà da meno, per ora ne sono state registrate ben 13.107.

Greta Ercolano