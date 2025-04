Feste di Pasqua, il piano dei carabinieri per la sicurezza: ecco le zone con i controlli rafforzati

Livorno, 18 aprile 2025 – Con le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio Livorno e provincia si riempiono di turisti e i carabinieri del Comando Provinciale hanno predisposto servizi straordinari di controllo del territorio.

Le pattuglie saranno dislocate su tutta la provincia, specialmente nei centri storici con servizi di vigilanza sui luoghi di culto in concomitanza delle più importanti celebrazioni, sui lungomare in prossimità degli esercizi pubblici e dei locali notturni del centro livornese e nei quartieri oggetto di maggiore affluenza, come la Terrazza Mascagni, il lungomare, il Romito e la zona litoranea di Antignano, via Grande, via Ricasoli, piazza Cavour e le aree prospicenti il terminal crociere.

Per quanto riguarda le altre zone a vocazione turistica della Costa degli Etruschi, oltre al centro di Cecina, saranno attivati controlli a piedi sul lungomare di Marina di Cecina e sul lungomare di Marina di Castagneto Carducci. Previsto inoltre un rafforzamento dei servizi di prossimità per prevenire e gestire ogni tipo di emergenza, anche nell’area centrale e del lungomare di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo e Sassetta.

A Pasquetta pattuglie negli orari a cavallo del pranzo e durante l’arco pomeridiano, in particolar modo nelle località dove è previsto il maggiore afflusso turistico: Golfo di Baratti, Parco di Rimigliano, Perelli, Quagliodromo, Parco della Sterpaia, Torremozza, Carbonifera e Mortelliccio, il parco archeologico di Populonia/Baratti e quello archeominerario di San Silvestro.

Nel corso della settimana pasquale anche i carabinieri di Portoferraio intensificheranno la vigilanza nel territorio elbano con pattuglie appiedate nel centro storico di Portoferraio e calata Mazzini, a Marciana presso Campo all’Aia, in piazza Matteotti a Porto Azzurro e nel centro storico di Capoliveri nonché alla Biodola, presso le residenze Napoleoniche e nell’area di Cavo, senza tralasciare i controlli nelle zone periferiche orientali dell’Isola con le auto.

L’attenzione dei carabinieri sarà rivolta anche all’aeroporto La Pila che ha riaperto le tratte aeree da e per Milano, Pisa e Firenze.

La motovedetta Petracca 800 dell’Arma vigilerà lungo tutta la fascia costiera isolana.

Grande attenzione sarà rivolta alla guida in stato di ebbrezza, allo spaccio di stupefacenti e alla guida sotto assunzione di alcolici.

Verranno intensificati servizi e controlli presso gli hub e le fermate dei trasporti pubblici e nelle aree di imbarco dei traghetti, con il supporto aereo fornito dal 4° Nec (Nucleo Elicotteri Carabinieri) di Pisa che effettuerà dei sorvoli mirati.