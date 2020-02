Livorno, 24 febbraio 2020 - Una verifica effettuata nei confronti di un pastificio livornese, attivo nella produzione e nel commercio di paste alimentari, cous cous e farinacei, ha portato i finanzieri della 1ª Compagnia di Livorno alla scoperta di un evasore totale. Il responsabile dell’attività, 76enne, da anni residente in città, è stato infatti verbalizzato per non aver presentato le dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali.

A indirizzare i militari della Guardia di Finanza verso questo tipo di controllo le alte spese che il titolare del pastificio aveva indebitamente dedotto dal reddito della società per diminuire l’Ires e l’Irap da pagare, a cui si è aggiunta la mancata presentazione dei modelli unici per gli anni d’imposta 2016 e 2017. Queste circostanze gli hanno permesso di ‘occultare’ gli oltre 220mila euro incassati in due anni.



p.b.