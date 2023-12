Figline, pari all’ultimo respiro. Torrini dal dischetto non perdona

LIVORNO

1

FIGLINE

1

LIVORNO (3-5-2): Albieri; Ronchi, Brenna, Savshak (56’ Fancelli); Camara, Bellini, Tanasa (67’ Luci), Nardi (64’ Sabattini), Curcio (56’ Brisciani); Cesarini, Luis Henrique (78’ Mutton). A disposizione: Ciobanu, Nizzoli, Ferraro, Giordani. All. Favarin

FIGLINE (4-3-3): Pagnini; Zellini (85’ Iaiunese), Sabatini, Ficini, Orpelli; Cavaciocchi, Dema, Torrini; Caggianese, Diarra, Zhupa (64’ Malpaganti). A disposizione: Simone, Berti, Fiore, Bonaviti, Albiani, Galli. All. Tronconi

Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Marcatori: 15’ Luis Henrique, 90’ Torrini rig.

Note: angoli 1-2, ammoniti Brenna e Diarra, esp. Ronchi, recupero 1’ e 5’, spettatori 2.423.

LIVORNO - Pareggia in extremis il Figline che contro l’US Livorno trova l’uno a uno a pochi minuti dal termine. Gli ospiti vanno sotto di una rete nel primo tempo, ma all’87’ trovano il pari con un rigore di Torrini. Mister Tronconi schiera nel 4-3-3 Pagnini in porta seguito da Banchelli, Sabatini, Ficini, Diarra nella retroguardia. In cabina di regia Cavaciocchi, Dema e Torrini a supporto del tridente formato da Zhupa, Zellini e Caggianese. Partenza sprint da entrambe le parti con gli ospiti che sfiorano la rete con Caggianese mentre gli amaranto colpiscono un palo con Cesarini. L’US Livorno però passa in vantaggio al quarto d’ora con Luis Henrique che sfrutta un pallone vagante nell’area di rigore. La reazione del Figline è troppo timida e il primo tempo si conclude senza emozioni particolari.

Nella ripresa gli ospiti sono alla ricerca del vantaggio mentre i padroni di casa intenti a spezzare le azioni di gioco e conservare il risultato. A tre minuti dalla fine però una trattenuta in area amaranto viene punita con un rigore che Torrini non sbaglia. Termina così la partita tra i fischi del pubblico di casa.

Filippo Ciapini