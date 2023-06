“Finalmente l’isola d’Elba avrà il canile tanto atteso”

Portoferraio (Livorno), 28 giugno 2023 – “Oggi mi sono emozionato, mi è venuto il magone, perché è stata una cosa lunga e sofferta, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Si realizza un sogno, è una grande soddisfazione per l’Elba, finalmente avremo il canile tanto atteso”.

A parlare è il consigliere regionale della Lega Marco Landi che nel dicembre scorso aveva proposto l’atto approvato oggi, 28 giugno.

“Sarà un canile-gattile con tanto di ambulatorio veterinario H24 e 7 giorni su 7, con sala operatoria e foresteria per i medici che arrivano da fuori”, prosegue. “Il progetto è esecutivo, i soldi ci sono, adesso basta trovare l’accordo sul bando e volendo già nel 2024 si potranno cominciare i lavori”.

I comuni elbani hanno garantito circa 350mila euro, i 600mila euro mancanti proverranno da uno stanziamento contenuto nella variazione di bilancio regionale approvata oggi.

Avanti tutta dunque. Nei mesi scorsi - con la morte del cane Oscar di Sara Marchiani - era emersa ancora una volta la difficile situazione dell’assistenza veterinaria sull’isola che, per mancanza di medici attrezzati, non riusciva a garantire le cure notturne agli animali.

“Voglio riconoscere il merito anche a tutti quelli che ci hanno creduto” - dice ancora Landi- come, Enpa, Animal Project, le altre associazioni e i medici. Speriamo che la nuova struttura possa essere uno stimolo per i giovani laureati in veterinaria a venire all’Elba in aiuto ai nostri valenti professionisti.”