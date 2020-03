Livorno, 10 marzo 2020 – Hanno utilizzato fatture false per operazioni inesistenti, dichiarando costi fittizi per oltre 82mila euro ed evadendo l’Iva per più di 14mila euro. È quanto accaduto a Livorno, e la circostanza ha visto protagonisti un’impresa di pulizie attiva in diversi condomini, utilizzatrice delle fatture, e due titolari di altrettante ditte individuali, un giardiniere 70enne e un 80enne commerciante all’ingrosso di articoli antinfortunistici.



L’impresa di pulizie in questione, secondo quanto ricostruito dalla Finanza, per gli anni d’imposta 2012 e dal 2015 al 2017, ha evaso il fisco dichiarando costi completamente fittizi per oltre 82mila euro ed evitando quindi di pagare l’Iva per 14mila euro. Gli emittenti e l’utilizzatore sono stati denunciati alla procura di Livorno e segnalati all’Agenzia delle Entrate che procederà adesso all’accertamento fiscale dei debiti tributari constatati. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini della Prima compagnia delle Fiamme Gialle e a rivelarsi determinanti sono stati i controlli incrociati.



