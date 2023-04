Finisce male la festa in discoteca: cinque ragazzi minorenni aggrediti

Livorno, 14 aprile 2023 – Cinque ragazzi sedicenni, di Cecina e Rosignano, sarebbero stati aggrediti alle quattro del mattino tra sabato e domenica scorsa all’uscita da una discoteca del Fiorentino da un gruppo di coetanei che non conoscevano, dopo che avevano passato la serata nel locale per festeggiare un compleanno. Due di loro, una volta rientrati a casa, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso e medicati per lesioni giudicate guaribili in sette e dieci giorni.

I ragazzi, secondo quanto hanno denunciato ai carabinieri di Cecina, sarebbero stati aggrediti all’uscita di un locale in provincia di Firenze, mentre stavano aspettando il bus per rientrare alla stazione e prendere il treno. I cinque sarebbero stati accerchiati da un gruppo di coetanei, alcuni dei quali li avevano già minacciati chiedendo loro dei soldi all’interno del locale, e poi aggrediti non solo con spintoni e botte: una delle vittime sarebbe stata colpita da una bottigliata alla testa, mentre un’altra da un colpo di casco e addirittura un terzo ferito a un orecchio probabilmente con un coltellino.

I ragazzi sul momento non hanno chiamato le forze dell’ordine, forse impauriti e hanno cercato di tornare a casa velocemente. Ma una volta in famiglia hanno raccontato tutto e i genitori li hanno accmpagnati dai carabinieri per sporgere denuncia.