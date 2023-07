Finiscono fuori strada con lo scooter, feriti marito e moglie

Marina di Campo (Isola d’Elba), 3 luglio 2023 – Una ragazza argentina di 27 anni è rimasta ferita in un incidente stradale a Marina di Campo, all’isola d’Elba.

L’incidente è accaduto intorno alle 16 in via dell’Acquedotto. La ragazza era in sella a uno scooter con il marito quando, per circostanze ancora da chiarire, sono finiti fuori strada.

Il marito, anch'egli di nazionalità argentina, sembra aver riportato soltanto alcune escoriazioni, mentre la giovane è stata immediatamente trasferita con l'elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena con un trauma cranico. I soccorsi sono stati effettuati dalla Croce Rossa Italiana di Marina di Campo, i rilievi sull’incidente a cura della polizia municipale di Campo.