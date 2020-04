Livorno 23 aprile 2020 - Dopo un inseguimento iniziato in via Gramsci all'incrocio con viale Marconi, durato venti minuti, i carabinieri questa sera sono riusciti a bloccare in via Menasci a Livorno un uomo di 49 anni, livornese e con precedenti. È finito agli arresti domiciliari (in attesa del rito direttissimo) per resistenza a pubblico ufficiale perché non si è fermato all'alt dei militari che aveva superato con la propria vettura sorpassandoli a tutta velocità.

L'uomo ha infatti accelerato provando a seminare i carabinieri superando più di un semaforo rosso, andando contromano mettendo così in serio pericolo i pedoni e gli automobilisti che ha incrociato nella sua folle corsa. I miliari del nucleo investigativo hanno tallonato l'uomo in fuga fino a quando sono riusciti a interrompere la sua corsa in via Menasci, dove di rinforzo sono arrivati anche i colleghi del nucleo radiomobile.

Al conducente è stata contestata anche la violazione delle norme per il contenimento del contagio da coronavirus.

Monica Dolciotti