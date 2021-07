L’appuntamento è per stasera a domani a San Vincenzo e Livorno. Un gazebo nelle piazze per portare il vaccino tra i giovani e promuovere così l’immunizzazione che resta la migliore arma contro il Covid 19. I banchetti saranno oggi a Livorno in Piazza Domenicani (nei pressi della Ponceria, SVS Pubblica Assistenza di Livorno) dalle ore 19 alle 23; domenica 1 agosto Località Tre Ponti (SVS Pubblica Assistenza di Livorno) dalle ore 18 alle 22. Per le Valli Etrusche l’iniziativa...

"L’iniziativa Giovani Sì Vaccinano – evidenzia la direttrice generale dell’Asl nord ovest Maria Letizia Casani – è davvero di grande rilevanza, perché vede la Regione Toscana impegnata, insieme alle Asl e alle associazioni di volontariato, per fornire informazioni e sensibilizzare i giovani alla vaccinazione. La particolarità di questo progetto è che andiamo a cercare le ragazze e i ragazzi nei luoghi da loro più frequentati. La nostra Azienda è quella più rappresentata, con ben sei località scelte per l’allestimento dei gazebo e per la distribuzione del materiale informativo. Lo sforzo, quindi, è stato notevole e ringrazio le associazioni di volontariato, ma anche i responsabili di zona distretto e i Comuni, per la loro consueta disponibilità e collaborazione, che hanno permesso in tempi strettissimi di organizzare l’iniziativa. Spero che la presenza degli operatori e il materiale prodotto per la campagna possano essere accolti con favore dai giovani, che tra sabato e domenica avranno la possibilità di informarsi e magari anche di prenotarsi per la vaccinazione anti Covid".

Intanto migliorano le condizioni della bambina di sette anni, positiva al covid, ricoverata giovedì a Livorno. La piccola non aveva problemi respiratori, ma era un po’ debilitata, e per questo i medici hanno deciso prudenzialmente di seguirla in ospedale. Ieri comunque stava meglio. Sul fronte dei contagi infine a livello regionale c’è stato un piccolo calo (720 contro i 748 di giovedì), mentre in provincia di Livorno abbiamo avuto un aumento, 58 positivi contro i 44 di giovedì, ma nessun decesso. I contagi sono stati 42 a Livorno, 3 a Collesalvetti, 1 a Capraia, 2 a Rosignano, 5 a Cecina, 1 a Castagneto, 1 a Campiglia, 1 a Piombino, 1 Portoferraio. Molto basso per ora l’impatto sugli ospedali da questa nuova ondata.

Luca Filippi