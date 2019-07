Moto d'acqua e cani-bagnini, così si sorveglia il mare / FOTO

Alle Spiagge Bianche di Rosignano Marittimo le esercitazioni di Vigili del Fuoco del soccorso acquatico di Livorno con moto d'acqua e il Sics (Scuola italiana cani salvamento) di Firenze. Le manovre si sono basate sul soccorso in mare di più vittime in semiannegamento, coscienti e non. Le esercitazioni si sono svolte congiuntamente con personale della Guardia Costiera, della Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo e bagnini comunali

Ultimo aggiornamento il 19 luglio 2019 alle 20:03