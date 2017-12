I fatti del 2017 a Livorno e provincia raccontati in dieci foto / GUARDA

Il 13 gennaio una nave battente bandiera liberiana si incaglia dopo una mareggiata a pochi metri dalla costa livornese. Non ci sono particolari conseguenze per l'equipaggio, ma serviranno giorni per riuscire a riportare la nave al largo.

L'allarme bomba in via Cairoli

Il 18 gennaio 2017 un carrello della spesa lasciato incautamente in via Cairoli, in pieno centro cittadino, fa scattare l'allarme bomba. Arrivano gli artificieri. Si trattava fortunatamente di un falso allarme ma la zona rimane per diversi minuti off limits.