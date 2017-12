I fatti del 2017 in Toscana: dall'alluvione di Livorno all'inchiesta sul Mostro / RIVEDI

1 gennaio Una bomba esplode di fronte a una libreria di Casapound a Firenze. Nella deflagrazione rimane gravemente ferito l'artificiere della polizia Mario Vece, di Altopascio (Lucca). L'uomo era intervenuto dopo la segnalazione del pacco sospetto di fronte alla libreria.

4 gennaio Muore in seguito a un malore il comico toscano Niki Giustini. Amatissimo dal pubblico, con una lunga militanza nelle tv private, Giustini aveva recitato in diversi film. Di lui si ricordano i brillanti show nelle piazze di tutta la Toscana e non solo.

18 gennaio Nella valanga che distrugge l'Hotel Rigopiano in Abruzzo muore il ternano Alessandro Riccetti. Lavorava nella struttura. Saranno 29 in tutto le vittime della massa di neve che spazza via l'hotel.

11 febbraio Il carrarino Francesco Gabbani, con la sua "Occidentali's Karma", vince il Festival di Sanremo 2017. Carrara impazzisce: in tantissimi hanno seguito la finale in televisione, con gruppi d'ascolto in bar e ristoranti. Gioia al momento del verdetto.

27 febbraio A Lucignano, in provincia di Arezzo, un diciottenne uccide il padre con un fucile al culmine di una lite. La vittima, Raffaele Ciriello, 51 anni, era un fabbro. Il figlio Giacomo si costituisce ai carabinieri: "Venite, ho ucciso mio padre".

13 marzo Violento incendio a Scandicci, dove brucia la nuova sede della Croce Rossa. Un fumo acre si alza sulla zona e viene visto a chilometri. Non ci sono feriti ma tanta è stata la paura tra gli abitanti della zona. Lungo lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

3 aprile Si conclude la visita di Carlo d'Inghilterra e Camilla Parker Bowles a Firenze. Un programma intenso, suddiviso in diversi giorni. Il finale è con la cena di gala a Palazzo Vecchio, dove la coppia è stata ospite del sindaco Dario Nardella.

6 aprile Che ci fa una maxi statua di elefante nell'Arno? E' il mistero dei primi giorni di aprile, quando le forze dell'ordine, nel tentativo di recuperare un drone finito nel fiume, si imbattono, sui fondali, in questa maxi scultura.

6 maggio In un tragico incidente sul raccordo autostradale di Pistoia muore un carabiniere. Quattro i veicoli coinvolti. La vittima è Angelo Vivone, 39 anni, in servizio alla caserma di Casalguidi e residente a Pieve a Nievole.

22 maggio Barack Obama e la moglie Michelle passeggiano in piazza del Campo a Siena. Nelle vacanze toscane dell'ex presidente degli Stati Uniti c'è spazio anche per un giro nella Città del Palio.

2 giugno Ai Gigli, il centro commerciale di Campi Bisenzio, apre lo store di vestiario low cost Primark: duemila in coda per l'inaugurazione. Quasi 400 i posti di lavoro su cinquemila metri quadri di esposizione.

7 giugno Tragedia a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo: una madre si dimentica della figlia di 16 mesi, che rimane in auto sotto il sole. La donna va al lavoro. Quando si ricorda di non essere passata dall'asilo è troppo tardi. La bambina è già morta.

11 giugno Polizia in assetto antisommossa per una rissa durante una partita di calcio storico. Il match è quello di semifinale tra gli azzurri di Santa Croce e i Bianchi di Santo Spirito. La partita viene interrotta. I calcianti aggrediscono anche un arbitro.

13 giugno A Pisa un gioielliere spara a un rapinatore entrato nel suo negozio insieme a altri complici: il malvivente muore. E' accaduto alla Gioielleria Ferretti. A sparare, Daniele Ferretti, 69 anni. L'uomo morto è Simone Bernardi, 43 anni di Aprilia, nel Lazio, ma domiciliato a Pisa.

8 luglio Torna nelle edicole a Livorno "Il Telegrafo". Edito dalla Poligrafici Editoriale, la storica testata sostituisce La Nazione di Livorno.

16 luglio Paura a Prato, in via Galcianese, per una nube tossica che invade le strade e lascia bruciore negli occhi e in gola. C'è stata l'esplosione di alcuni fusti alla ditta Daychem, che produce prodotti chimici per l'industria tessile. Alcune persone si fanno controllare in ospedale, mentre i vigili del fuoco intervengono anche con il nucleo batteriologico chimico e radiologico.

17 luglio Paura a Tirrenia, sul litorale tra Pisa e Livorno, per la presenza di uno squalo. E' accaduto nello specchio di mare di fronte al Bagno Mary. Apprensione sul bagnasciuga affollato. Lo squalo, una verdesca di due metri, è stato accompagnato verso il largo.

25 luglio Si riapre il caso del mostro di Firenze. La Nazione diffonde la notizia degli interrogatori da parte della procura di Giampiero Vigilanti, ex legionario, appassionato di armi, legato ad ambienti di destra. Si apre una pista nera: l'ipotesi è che i delitti siano stati commissionati in ambito eversivo per distrarre l'opinione pubblica negli anni Ottanta.

12 agosto Muore, aggredito da una banda di giovani dell'est, Niccolò Ciatti, 22enne di Scandicci. La tragedia in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove il giovane stava trascorrendo le vacanze estive con alcuni amici.

30 agosto Muore Carlotta, storico transessuale fiorentino. Frequentò i salotti del capoluogo toscano. All'anagrafe Carlo Paiano, frequentò per molto tempo il parco delle Cascine, che di notte si trasformava nella zona del proibito. Carlotta aveva 57 anni e viveva in Puglia. E' stata trovata senza vita nel suo appartamento. Il decesso è avvenuto per un malore.

1 settembre Un nubifragio manda Follonica sott'acqua: settembre inizia male dal punto di vista del meteo, con molta pioggia che colpisce la costa nord maremmana. Diversi danni e sottopassi allagati.

7 settembre Il caso lascia Firenze sotto choc: due ragazze americane accusano due carabinieri di averle stuprate nell'androne dell'appartamento che avevano preso in affitto per un periodo di studio nel capoluogo toscano. Le due vengono riportate a casa dai militari con l'auto di servizio dopo averle incontrate fuori da una discoteca.

10 settembre Tragedia a Livorno, dove un nubifragio e la conseguente ondata di piena dei corsi d'acqua a sud della città uccidono otto persone. Gravissimi i danni, tante le auto trascinate via dall'acqua. La città è immersa nel fango. E scatta subito una gara di solidarietà, con soccorsi e invii di alimenti e vestiti da tutta Italia.

23 settembre Storico concerto dei Rolling Stones a Lucca. Una data attesissima. E la band non ha deluso: sul palco ha eseguito tutti i brani storici, mettendo d'accordo più generazioni: i nostalgici e i giovani che hanno da poco scoperto la produzione musicale di Mick Jagger e soci. Stuolo di vip italiani e stranieri in città, da Xavier Zanetti a Piero Pelù.

13 ottobre Fa parlare tutta la Toscana e non solo il caso di una mamma versiliese che invia per sbaglio alla chat di whatsapp dei genitori della classe dei figli un filmato hard in cui è ritratta in atteggiamenti inequivocabili. Un filmato destinato a qualcun altro ma finito sui cellulari sbagliati.

19 ottobre Un turista spagnolo, Daniel Testor Schnell, 52 anni, muore nella basilica di Santa Croce colpito alla testa da una pietra che si è staccata dalla parte alta della basilica. Una tragica fatalità. L'uomo era da qualche giorno con la moglie in visita nel capoluogo toscano.

1 novembre Tragedia nella storica Villa Massoni di Massa. Uno dei proprietari uccide il fratello. I carabinieri hanno arrestato Marco Casonato - 62 anni, noto psichiatra - con l'accusa di aver travolto intenzionalmente il fratello Piero (60 anni), provocandone la morte. I motivi sono da ricercare nella contesa per la proprietà di cui Marco era il custode giudiziario.

10 novembre Muore a Trevi (Perugia) il popolare attore Ray Lovelock. Si era trasferito in Umbria da una ventina d'anni. Aveva 67 anni. Dall'esordio giovanissimo in "Banditi a Milano" di Carlo Lizzani, Lovelock ha girato moltissimi film e fiction sul grande e piccolo schermo. Tra i più famosi "Cassandra Crossing", polizieschi come Uomini si nasce poliziotti si muore e per la tv "La Piovra 5" e "Caterina e le sue figlie".

14 dicembre ll livornese Enrico Nigiotti arriva terzo nella competizione canora di Sky Uno X Factor. Una lunga strada artistica quella del livornese, che impressiona il pubblico e sale alla ribalta nazionale.

19 dicembre Muore in un incidente stradale in provincia di Grosseto Altero Matteoli, ex ministro del Governo Berlusconi e senatore. La sua auto si è scontrata frontalmente con un altro mezzo sull'Aurelia nei dintorni di Capalbio. Quella stessa strada per la quale Matteoli si era battuto per farla diventare autostrada e darle maggiore sicurezza.

