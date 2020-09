Meteo Toscana: forti mareggiate sulla costa, ecco la situazione a Livorno / FOTO

Allerta arancione nella giornata di venerdì 25 settembre per forti mareggiate sulle coste toscane, in particolare su quella livornese. La situazione viene tenuta sotto controllo dalle autorità. Tra l'altro, proprio in questo venerdì 25 settembre, per le altre allerte arancioni (temporali e rischio idrogeologico) le scuole sono rimaste chiuse.