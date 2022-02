27 feb 2022

Livorno e le gare remiere, i gozzi in legno consegnati alle cantine / FOTO

Comincia a entrare nel vivo la stagione delle gare remiere a Livorno. E c'è ansia di ripartire dopo i due anni di pandemia che hanno fortemente limitato un settore ricco di passione e storia come quello appunto del remo. Si entra nel vivo con la consegna dei primi gozzi in legno risistemati a cura del comitato del Palio. Una revisione necessaria prima dell'inizio. Potrebbe essere però l'ultima volta che questa revisione avviene con i vecchi gozzi. Il 2023 potrebbe essere l'anno degli ormai noti nuovi gozzi in vetroresina. Intanto, le prime barche in legno riconsegnate sono state quelle del Labrone e del Salviano. Nei prossimi giorni saranno riconsegnate le restanti barche.