Cronaca

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cecina sono intervenuti in autostrada, nei pressi di Collesalvetti, per un mezzo che ha preso fuoco. Si tratta di un'auto bianca che è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Gli occupanti del mezzo sono usciti in tempo, prima che l'auto andasse distrutta e hanno chiamato appunto i vigili del fuoco.