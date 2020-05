Livorno, investita da un'auto sul viale Italia: in ospedale in codice rosso / FOTO

Paura intorno alle 19 di venerdì a Livorno per una persona che è stata investita sul viale Italia di fronte agli scogli dell'Accademia. Sono intervenuti i vigili urbani e il 118 con le ambulanze della Svs e della Misericordia di Montenero. Una Golf ha travolto la donna, che è finita pesantemente sul parabrezza danneggiandolo. Il guidatore si è subito fermato. Immediate le telefonate al 118. La donna investita è stata trasportata in ospedale in codice rosso.