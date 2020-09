Livorno, tamponamento tra quattro auto sull'Aurelia, tre feriti / FOTO

Sono tre le persone ferite in un tamponamento tra quattro auto sull'Aurelia, all'altezza di Stagno, poco prima del ponte. Sono intervenuti il 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Livorno. E' accaduto alle 16.30 di martedì 22 settembre. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre le persone dalle vetture. Per la viabilità e i rilievi sono intervenuti i vigili urbani. I vigili del fuoco si sono poi occupati di mettere in sicurezza le auto. Inevitabili le ripercussioni per la viabilità.