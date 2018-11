Livorno, incidente tra auto e scooter, due ragazzi in codice rosso / FOTO

Paura nella serata di venerdì 9 novembre a Livorno per l'incidente in cui sono rimasti coinvolti due giovani. E' accaduto in via Veneto, traversa di via Toscana nel quartiere di Coteto. Lo scooter con a bordo i due giovani è finito contro una Fiat Punto. Immediato l'intervento del 118. I due sono stati portato in codice rosso all'ospedale di Livorno. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, non sono comunque in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento il 10 novembre 2018 alle 13:11