Livorno, cade un lampadario in via Pieroni, "Sfiorata la tragedia" / FOTO

Paura a Livorno in via Pieroni, sotto i portici, a pochi passi dalla centralissima via Grande: uno dei lampadari degli stessi portici ha infatti ceduto nella mattina di venerdì 13 dicembre ed è caduto al suolo. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Ma si è rischiata la tragedia, considerando la pesantezza del lampadario, in ferro e vetro. Il vento che soffia in queste ore su Livorno potrebbe essere una delle cause del crollo. Sono intervenuti i tecnici del Comune e la Municipale. Tutti i lampadari sono stati per precauzione rimossi.