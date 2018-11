Maltempo in Toscana, ancora interventi di messa in sicurezza dopo l'ondata di fine ottobre

Ancora interventi dei vigili del fuoco in tutta la Toscana per mettere in sicurezza tetti e alberi sconvolti dal forte vento di lunedì 29 ottobre, quando una vera e propria tempesta si è scatenata soprattutto sulla costa. Tanti i danni, soprattutto a tetti e alberi. E tante sono ancora, a distanza di giorni, le chiamate ai vigili del fuoco per la sistemazione soprattutto dei tetti. In queste foto gli interventi a Rosignano e all'Isola d'Elba, due zone particolarmente colpite dal vento. Intanto, nella giornata di venerdì 2 novembre, la quarta commissione regionale ambiente e territorio ha visitato le zone più colpite tra la provincia di Livorno e Grosseto. I consiglieri sono rimasti particolarmente colpiti dalla grande quantità di danni: stabilimenti balneari, ristoranti e strutture turistiche sono in ginocchio.

Ultimo aggiornamento il 2 novembre 2018 alle 20:11