Vento forte: interventi dei vigili del fuoco per cornicioni pericolanti e alberi caduti

Un venerdì 2 ottobre di vento forte a Livorno. Con i conseguenti tanti interventi dei vigili del fuoco. In totale sono stati compiuti 38 interventi nel territorio provinciale cosi suddivisi: 26 zona Livorno, 6 Cecina, 4 Piombino, 2 Portoferraio. Allerta gialla intanto per tutto sabato mattina nell'intero territorio regionale. Potrebbero esserci temporali improvvisi e violenti. Proseguirà l'allerta gialla in tutta la Toscana anche per rischio vento.