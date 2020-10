Livorno, "Se ci chiudete allora ci pagate": la manifestazione del commercio / FOTO

Si è svolta davanti alla Prefettura di Livorno la manifestazione del commercio e delle partite Iva a Livorno per sottolineare il gravissimo momento che attraversano diversi settori a causa della crisi da covid. Un momento di riflessione e di spunto per nuove idee in un quadro desolante, con tante attività commerciali costrette a chiudere. Alcuni dei partecipanti hanno mostrato dei cartelli a lutto per sottolineare la morte del commercio. "E' un momento difficile ma dobbiamo lottare tutti insieme", hanno detto gli operatori del commercio che si sono alternati al microfono. C'erano anche rappresentanti della cultura e dello spettacolo e del mondo della scuola.