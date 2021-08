Manu Chao torna in Toscana, pienone al concerto di Livorno / FOTO

Pienone per il concerto di Manu Chao a Livorno. Il cantautore si è esibito nell'ambito della rassegna "Corto Muso" all'interno dell'ippodromo "Caprilli", che ha riaperto quest'estate non per il momento alle corse dei cavalli ma alla cultura. Manu Chao ha cantato alcuni dei più grandi successi. Sulla scena da oltre vent'anni, Manu Chao è conosciuto dal grande pubblico anche come volto del movimento no global dei primi anni Duemila. Manu Chao era accompagnato sul palco da Luciano Falico e Mauro Mancebo. La piazza di Livorno ha risposto con un tutto esaurito e tanta voglia di ballare: in pochi hanno resistito dal rimanere seduti, come impongono le regole anti covid.