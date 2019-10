Livorno, il concerto al volo di Mika in piazza: e i fan impazziscono / FOTO

Metti una pausa pranzo con Mika. E' accaduto mercoledì 17 ottobre in piazza Grande a Livorno. Per pubblicizzare il suo concerto labronico del 2 dicembre, l'artista ha improvvisato un concerto in centro. E' accaduto alle 13.20. E Mika aveva dato appuntamento ai suoi fan con una serie di stories su Instagram nelle quali aveva dato ora e luogo dell'incontro. Ha partecipato un artista livornese, anch'esso reclutato nei giorni scorsi con un appello a tutti i musicisti livornesi attraverso una storia sul popolare social network. I fan hanno risposto alla grande al concerto improvvisato: muniti di smartphone, hanno ripreso l'artista durante la performance. Un bel modo quello di Mika per avvicinare la gente alla sua musica.

Ultimo aggiornamento il 17 ottobre 2019 alle 14:55