La Canaviglia per monsignor Razzauti: "Viva l'amaranto, sventoli a ogni finestra"

Una cerimonia ricca di significati ed emozioni quella della Canaviglia, l'onoreficenza livornese che quest'anno il Comune ha conferito al vicario del vescovo, monsignor Paolo Razzauti. Una persona fortemente legata a Livorno e alla livornesità, un religioso sempre vicino alla comunità. Con queste motivazioni il sindaco Salvetti ha consegnato il premio in palazzo comunale. "Vorrei che l'amaranto sventolasse da ogni finestra - ha detto monsignor Razzauti nel suo discorso - Dobbiamo unirci tutti insieme per il rilancio della nostra splendida città, per il rilancio dell'industria ma anche del turismo, per far sì che sempre più visitatori vedano la bellezza della nostra città".