Livorno, magia sulla Fortezza, che si accende con i quadri di Modigliani / FOTO

I quadri di Modigliani proiettati in loop sulla parete della Fortezza Nuova a Livorno. Il tutto in occasione della mostra sul grande artista, in corso fino a febbraio. E' Paolo Buroni, artista della fotografia, l'autore della installazione che ha preso forma alle 18.30 di domenica e proseguirà. Sull’antico baluardo vengono proiettate immagini di Livorno alternate ai capolavori di Amedeo Modigliani e di altri artisti della Ecole de Paris in mostra al Museo della Città. Le proiezioni si accenderanno ogni giorno a partire dalle ore 18.30 fino alle 22 e saranno accompagnate da musica .