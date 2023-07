“Fra dieci anni a Livorno non ci saranno più pescatori”

Livorno, 14 luglio 2023 – Claudio e Andrea, pescatori professionisti a Livorno, raccontano il loro lavoro, la loro vita in mare, i sacrifici, la fatica. "Stanotte siamo usciti alle due e siamo rientrati stamani alle nove. Abbiamo preso un po’ di tutto: triglie, orate, branzini… Ci sono anche i gamberi”.

L’intervista scivola rapida su un’amara considerazione: “La vita del pescatore è durissima – dicono – e fra dieci anni non ci sarà più una barca in mare. Perché? Perché i giovani non vogliono più fare questo mestiere”.

