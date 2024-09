Scompare all’Elba un cuoco fiorentino: scattano le ricerche, l’ansia della famiglia

Portoferraio, 10 settembre 2924 - È scomparso dal 5 settembre scorso il 41 enne fiorentino Francesco Marchesani, che lavorava come aiuto cuoco presso l’hotel Il Giardino in località Lacona, nel comune di Capoliveri, all’isola d’Elba.

L’uomo, di origini abruzzesi ma residente a Firenze, ha occhi e capelli neri ed è alto un metro e 80. Di lui non si hanno più notizie dalla mattina di venerdì 6 settembre, quando, dopo aver trascorso la notte fuori, aveva telefonato per avvertire che si sarebbe recato a lavoro di lì a poco. Poi è scomparso nel nulla senza lasciare tracce e il suo cellulare è staccato da allora.

La famiglia, che ha presentato la denuncia di scomparsa ai militari dell’Arma del capoluogo toscano è molto preoccupata e la sorella Valeria si trova in queste ore a Lacona per le ricerche.

“Sono molto in ansia ed ho paura che sia accaduto qualcosa a mio fratello, perché la mattina del 6 settembre ha avvertito che stava andando a lavorare ma non si è mai presentato. Per questo escludiamo che possa trattarsi di un allontanamento volontario”.

Massima allerta dunque su tutto il territorio dell’isola. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 112 o l’associazione Penelope al 345- 5019051.

Francesco, che era alloggiato nella struttura alberghiera in cui lavorava, si trovava all’Elba dal mese di maggio. Non era la prima volta che veniva a fare la stagione sull’isola dove aveva già lavorato in altre strutture per ben 3 anni consecutivi.

In corso le ricerche da parte dei volontari della Protezione Civile, Novac e Ampas e sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione di Capoliveri, coaudiuvati dai colleghi di Portoferrai.