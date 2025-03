Spaccio, arrestati due fratelli di Vada

Vada (Livorno), 11 marzo 2025 – I carabinieri di Cecina, con la collaborazione dei colleghi di Cecina e Rosignano Marittimo, hanno arrestato due fratelli di 29 e 37 anni, residenti a Vada e già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli sono scattati dopo alcune segnalazioni su movimenti sospetti, anche di notte, nel comune di Rosignano. I militari hanno intercettato e fermato i due fratelli per un controllo. Dalla perquisizione personale ma soprattutto da quella estesa alle loro abitazioni di Vada, sono emerse delle vere e proprie centrali di spaccio.

Nell’abitazione del fratello maggiore i carabinieri hanno trovato circa 300 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 1,5 grammi di marijuana, 2.680 euro in contanti considerati probabile provento di attività illecita. A casa del fratello minore, invece, c’erano 52 grammi di hashish e 300 euro in contanti. Trovati anche un bilancino e materiale per il confezionamento.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

I due fratelli sono stati messi agli arresti domiciliari.