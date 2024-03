Fresu e Magoni sul palcoscenico per l’autismo

Paolo Fresu e non solo per un concerto a sostegno delle associazioni che si occupano di autismo. È ‘Heroes-Omaggio a David Bowie’, in programma il 3 aprile al teatro Goldoni di Livorno (ore 21.15), all’indomani della Giornata mondiale della della consapevolezza sull’autismo. Il progetto è sostenuto dal Comune di Livorno, Regione Toscana, Teatro Goldoni di Livorno, organizzato da Officine della cultura e voluto dal Coordinamento toscano associazioni per l’autismo che raggruppa 14 associazioni di tutta la regione. "Cosa unisce David Bowie, Paolo Fresu, Livorno e l’autismo? - si spiega - Voler essere eroi almeno per un giorno".

Con Fresu sul palco anche Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer. "Da tempo ci battiamo per ottenere il rispetto e la dignità delle persone autistiche, e il loro diritto a una vita piena, fatta di curae libertà - raccontano rappresentanti delle famiglie toscane di chi ha l’autismo -. Abbiamo scelto di essere nel cuore delle persone, di chiamare la comunità a teatro, di chiedere a grandi personalità artistiche di percorrere una parte del viaggio assieme a noi".