Livorno 20 settembre 2019 - È entrata nel vivo anche a Livorno la settimana dedicata allo sciopero globale per la salvaguardia del pianeta, ispirato alla mobilitazione contro i cambiamenti climatici lamciata dalla giovanissima svedese Greta Thunberg alla quale si lega il Movimento Friday For Future.

Nel pomeriggio di venerdì tanti ragazzi e adulti si sono radunati in piazza Grande per il flash mob di mezz'ora dal titolo “Die-in". Obiettivo: far conoscere le conseguenze dell'inquinamento globale. Tutti sdraiati a terra con le mascherine e cartelloni e simulare una strage di massa.

"La crisi climatica - si spiega nel volantino diffuso anche sui social - ogni anno causa sempre più morti. Livorno ha pagato il suo tributo di vite umane con l'alluvione del settembre 2017, causata dai cambiamenti climatici".

Le iniziative proseguono sabato 21 settembre dalle 15.30: con la pulizia del lungomare in collaborazione con 'I Pirati della plastica'. Si inizierà dalla Terrazza Mascagni fino all'Accademia Navale: tutti a caccia dei mozziconi di sigaretta.

Domenica 22 settembre all'Ippodromo Caprilli cancelli aperti ai giovani del movimento Friday For Future dalle 15.30 alle 19 per una manifestazione con una serie di esibizioni musicali di artisti livornesi: Bobo Rondelli, i gruppi Bonsai Bonsai, Echoplayning, Fragico Fragico.

I ragazzi di Fridays For Future invece interverranno per spiegare gli obiettivi della protesta e per annunciare lo sciopero globale, il 'Global Climate Strike' di venerdì 27 settembre. A Livorno il ritrovo sarà alle 9 in piazza Cavour.

M.D.

© Riproduzione riservata