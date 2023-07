Frutta e verdura, prezzi shock anche a Livorno. “Merce introvabile, sabato incassi dimezzati”

Livorno, 11 luglio 2023 – Il rincaro dei generi alimentari, in particolare ortaggi e frutta, pesa sempre di più sui bilanci familiari. Lo sanno bene i venditori di piazza Cavallotti e del Mercato delle Vettovaglie. E i grossisti dai quali si approvvigionano.

O si tira la cinghia, o si opta per altri prodotti: come legumi in scatola a lunga conservazione, piselli in barattolo o surgelati e insalate in busta. Per la frutta la strategia più diffusa è quella di recarsi in piazza Cavallotti all’ora di chiusura dei banchi quando i prezzi vengono ribassati per cercare di piazzare più possibile l’invenduto.

Al banco Ramacciotti nel salone delle Gabbrigiane del Mercato delle Vettovaglie, in pochi si aggirano tra i banchi. Andiamo da Valentina Nannicini, moglie del titolare: "La situazione è critica e le cose non vanno bene. Si vende poco. – la sua testimonianza – I prezzi sono molti più alti rispetto alla media del 2022. Non so se questo rincaro dei prodotti sia dovuto alla scarsità di merce, o a speculazioni. – prosegue Valentina – Effettivamente quest’anno non troviamo prodotti a sufficienza come la frutta di stagione che l’anno scorso non avevamo problemi a reperire. Ora è più difficile trovarne".

Valentina Nannicini

Tradotto tutto questo in percentuale, per Valentina e il marito significa che "la settimana passata abbiamo visto calare in modo consistente gli incassi fino a sabato quando abbiamo perso metà dei nostri introiti".

Mirko Savi, titolare dell’ingrosso 2M Frutta conferma il trend: "Il rincaro del costo della frutta è evidente rispetto al 2022. Su alcuni prodotti anche fino al 100% come per anguria e melone. Il costo dell’anguria all’ingrosso nel 2022 si aggirava tra i 30 e i 45 centesimi il chilo, la settimana scorsa tra 1 e 1,30 euro il chilo. In aumento anche pesche e albicocche specie quelle prodotte in Emilia Romagna, dove la recente alluvione ha distrutto gran parte dei raccolti. Perciò il mio ingrosso ha iniziato a rifornirsi dai produttori della Spagna. Ora cominciamo a rivolgerci anche ai produttori della Sicilia e altre regioni del Sud Italia".

Monica Dolciotti